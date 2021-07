CDA blokkeert onverwachts verbod op tabakslobby in parlement

De strijd om Nederland te verlossen van rookverslaving heeft een tegenslag moeten incasseren. Het CDA heeft voorkomen dat een meerderheid van de Kamer een verbod kan opleggen aan de lobby-activiteiten van de tabaksindustrie in het parlement. D66 en Volt dienden een motie in waarmee alle contact tussen Kamerleden en tabakslobbyisten zou verbieden. Dat is in overeenstemming met een verdrag dat Nederland al in 2005 ondertekende. Het anti-tabaksverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepleit dat tabakslobbyisten zo ver mogelijk weg moeten blijven van de totstandkoming van tabaksbeleid.

RTL Nieuws meldt:

Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik is het CDA wel tegen de tabakslobby, omdat het CDA naar een rookvrije generatie wil: “Tabakslobby hoort daar wat ons betreft niet bij en ik heb dan ook niks te schaften met de tabaksfabrikanten en lobbyisten”, zegt ze. “Die hoeven bij mij ook niet aan te kloppen. Daar maken wij een eigen keuze in.” Waarom haar partij toch niet voor de motie stemt? “Omdat de motie Kamerleden verbiedt met tabakslobbyisten te praten, maar ik ga niet over wat andere fracties en Kamerleden doen. Ook gezien de grondwettelijke rol van een Kamerlid zien wij dit als eigen verantwoordelijkheid. Dus wil ik niet voor een motie stemmen die andere Kamerleden iets oplegt.”

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan constateert dat de lobbyisten nu Kamerleden kunnen blijven beïnvloeden. Ze zegt teleurgesteld te zijn in het CDA dat maandag nog beloofde in te stemmen met het voorstel. Die steun ging vandaag plots in rook op.

