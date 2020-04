CDA Brabant wil gaan besturen met Forum voor Democratie

Een krappe meerderheid van de CDA-leden in Brabant die meededen aan een peiling, vindt dat de partij kan gaan besturen met Forum voor Democratie. De landelijke leider van Forum, Thierry Baudet, verklaarde eerder deze maand nog dat het CDA onderdeel uitmaakt van de “de cultuurmarxistische linkse mainstream” die uit is op “de vernietiging van Nederland”.

56 Procent van de Brabantse CDA-leden stemde voor samenwerking met FvD. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de vragen in de peiling uitermate sturend waren. Zo kregen de leden onder meer de volgende stelling voorgelegd:

“Samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.”

“Dit is geen poging om de mening van Brabantse CDA-leden te peilen, dit is manier om de mening van Brabantse CDA-leden te omzeilen”, concludeerde politiek commentator Tom-Jan Meeus.

Er bestaat binnen de partij de nodige weerstand tegen samenwerking met Forum. Onder meer de voormalige ministers Ernst Hirsch-Ballin en Hanja Maij-Weggen (tevens voormalig Commissaris van de Koningin in de provincie) ondertekenden een brief waarin werd opgeroepen om niet in zee te gaan met FvD. “Het avontuur dat we aangaan kan alleen maar desastreus aflopen en holt de provincie van binnenuit volledig uit”, menen zij.

Deze CDA’ers hebben grote twijfels over de partij van Baudet. Zo verklaart het Boekelse raadslid Robin Gruijters tegenover de NOS dat hij geschokt was door de “pijnlijke en duistere motieven” van de Forum-leider die onlangs door Zembla aan het licht werden gebracht. Met name de “beïnvloeding vanuit Rusland en het pleiten voor uittreding uit de NAVO” zitten Gruijters niet lekker.

Woensdag publiceerde HP De Tijd apps waaruit blijkt dat FvD-jongeren zich geregeld antisemitisch en racistisch uitlaten. Ook blijken de leden de aanslagen van extreemrechtse terroristen als Anders Breivik toe te juichen.

Baudet zelf sprak in 2014 bij de IJzerwake, een Vlaamse herdenkingsmanifestatie waar veel bruinhemden op af komen. In 2017 sprak de FvD-leider urenlang met de Amerikaanse racist Jared Taylor.