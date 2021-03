‘CDA-campagne was opeenstapeling van amateurisme’

De CDA-campagne was een opeenstapeling van amateurisme. Het ontbrak aan een heldere boodschap en een goede strategie. En ook de kieslijst was niet goed. Dat zegt historicus Pieter Gerrit ‘PG’ Kroeger in de podcast Betrouwbare Bronnen, in een aflevering over de prestaties en wanprestaties van partijen en politieke stromingen bij de Tweede-Kamerverkiezingen.

Het CDA verloor op 17 maart vier van de 19 Tweede-Kamerzetels. “Ik had af en toe het gevoel: is er wel een campagne?”, zegt Kroeger vertwijfeld. Het begon al bij de interne strijd om het lijsttrekkerschap, constateert hij “Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge – meer zeg ik niet, dan weet iedereen wat ik bedoel.”

Lijsttrekker Hugo de Jonge, die de strijd nipt had gewonnen van Pieter Omtzigt werd uiteindelijk vervangen door Wopke Hoekstra. “Men was de campagne ingegaan met het idee: we hebben met het duo Hoekstra en Pieter Omtzigt een gouden combinatie. Iemand die het regeringsbeleid goed kan neerzetten, ook internationaal, én de strijder voor de positie van de burger tegenover een overheid die maar doordendert, die wijst op waarden en normen. Maar er was geen heldere campagneboodschap. Het ‘nieuw sociaal contract’ van Omtzigt was prachtig te combineren met een goed verhaal over de arbeidsmarkt. Vaste contracten voor werkenden, een studiebeurs voor jongeren. Er was een nieuwe toekomstvisie, de nota Zij aan Zij. Die heeft men niet gebruikt.”

De campagne begon met een aanval op ‘de gebroken beloften’ van VVD-lijsttrekker Mark Rutte. Daarna volgde de campagneblunder in Thialf. “Dat schaatsen, dat deed Wopke Hoekstra zelf. Hij is een sportman en had zelf zijn sportspullen meegenomen. Dat was afgesproken werk; helemaal voorbereid.”

Raymond Knops, de CDA-campagneleider, zei de ochtend na de verkiezingen bij een terugblik in Nieuwspoort: “In onzekere tijden zoeken mensen houvast en met Rutte weet je wat je hebt. Dat heeft de VVD mooi uitgespeeld. Die heeft een op maat gesneden campagne gevoerd.” Kroeger is ontstemd: “Knops heeft er als campagneleider zelf voor gekozen om Hoekstra Rutte te laten aanvallen. En nu zegt hi eigenlijk: ik had een volstrekt verkeerd campagneconcept. Ik vind óók dat het CDA Rutte had moeten aanvallen, maar dan de liberale Rutte. Zo van: dat liberale concept van jou is voorbij. En dan met je als CDA vervolgens met ideeën komen.”

Ook de lijst was volgens Kroeger niet goed. “Het CDA had een generatiewissel kunnen presenteren. De bovenkant van de lijst was buitengewoon zwak. Het was allemaal incoherent.”

Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut zegt in de podcast dat Hoekstra de debatten en interviews ‘best aardig gedaan heeft’. “Maar de CDA-campagne heb ik niet goed begrepen. Ik denk vooral dat mensen achter Hoekstra dingen hebben laten liggen. Bijvoorbeeld het schaatsincident. Hij ging naar Thialf terwijl in coronatijd gewone mensen daar niet naartoe mogen. Daar hadden ze hem voor moeten behoeden.”

Ook Van Grieken heeft niet kunnen ontdekken wat nou de campagnestrategie was: “Bij GroenLinks heeft het ook verkeerd uitgepakt, maar ik snap wat het doel was. Bij D66 en bij vrijwel elke partij had ik dat ook. Maar bij het CDA… Het begon al met de leus, ‘Nu doorpakken’. Tja… het kwam niet terug in het verhaal. Je moet het wel laden. Ik hoorde weinig concrete voorbeelden hoe het CDA het wilde gaan aanpakken. De discussie ging plotseling over het CDA dat de WW wil inkorten. Het verhaal had moeten zijn: wij verhogen de WW, want dat stond óók in het verkiezingsprogramma”, aldus Van Grieken.

Kroeger wijst er op dat het CDA in de steden – daar waar veel mensen wonen – 25 à 30 procent van de aanhang heeft verloren. En er is geen enkele provincie meer waar het CDA de grootste is. In voorheen typische CDA-regio’s is nu de VVD de grootste. Het CDA heeft aangekondigd dat een commissie de falende campagne gaat evalueren. Maandag komt het partijbestuur bijeen.