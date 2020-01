CDA en VVD stemmen eindelijk in met vuurwerkverbod

Regeringspartijen VVD en CDA zijn na lang dralen eindelijk gezwicht voor de druk vanuit de bevolking en het gebruik van gezond verstand. De partijen stemmen in met het invoeren van een verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen die jaarlijks voor miljoenen schade en groot leed onder mens en dier veroorzaken. Het wachten is nu op een initiatief van het kabinet om die bereidheid om te zetten in een wet. Het CDA wil dat het verbod gepaard gaat met een brede maatschappelijke discussie over wangedrag. “Siervuurwerk mag nog wel. Op de rest moet je ingrijpen”, zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff tegen de NOS.

Het AD schrijft:

Het CDA is niet meer tegen een verbod, maar wil niet dat het daar bij blijft. ,,Met alleen een verbod verandert er geen klap in Nederland’’, aldus Kamerlid Chris van Dam vanmiddag in de Tweede Kamer. ,,Dan staan we hier volgend jaar weer.’’ Van Dam vindt dat er een ‘waarden en normendiscussie’ gevoerd moet worden als het gaat om feestvieren in de openbare ruimte. ,,Het is gewoon pure hufterigheid die hier tot uiting komt.’’

Voor het CDA is ook van belang hoe de handhaving van het verbod geregeld gaat worden. Conservatieve partijen gebruiken dat steeds als argument om een verbod af te wijzen. Ze achtten het onwaarschijnlijk dat de autoriteiten in staat zullen zijn overtreders aan te pakken en het verbod zo ook echt af te dwingen.

VVD-fractieleider Dijkhoff stelde onlangs dat er in de partij eerst nog uitgebreid over gediscussieerd moet worden. De politieke realiteit bood echter te weinig geduld voor dat interne gewenningsproces. Verscheidene prominente VVD’ers omarmden het verbod en ook de lokale VVD in Rotterdam ging om nadat tijdens de jaarwisseling weer veel schade was veroorzaakt door vuurwerkliefhebbers.

De vuurwerkliefhebbers blijken zich weinig gelegen te laten liggen aan de maatschappelijke kritiek. Er werden deze jaarwisseling bijna 10.000 incidenten geregistreerd, circa 400 meer dan vorig jaar, en 300 arrestaties verricht. De politie vraagt al langer om een verbod, net als tweederde van de Nederlanders.

Opvallend is dat de PVV, die normaal gesproken de mond vol heeft van law & order, zich op de vlakte houdt. Wellicht wacht Wilders op actie vanuit VVD en CDA om die vervolgens met het gebruikelijke verbaal geweld en het aannemen van de slachtofferrol af te schieten. Vrees voor die in de media succesvolle tactiek lijkt een belangrijke reden voor de huiver bij VVD en CDA. Forum voor Democratie heeft zich uitgesproken tegen een verbod en wil dat er nog meer politieagenten worden ingezet om de ‘overlast’ te bestrijden. Volgens de partij wordt het vuurwerkprobleem veroorzaakt door migranten.

Het AD meldt dat ook de professionele vuurwerkbranche voorstander is van een verbod:

Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) wil het liefst op korte termijn een akkoord bereiken waarin ‘de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling’ zijn opgenomen. ,,Want zo kan het niet langer”, aldus een woordvoerder.

Het vuurwerkverbod werd in 2008 voorgesteld door het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte. Hij zette onder meer een meldpunt op om de schaal van het probleem duidelijk te maken.

cc-foto: Franklin Heijnen