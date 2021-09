CDA gooit bom onder coalitie met D66: Voltooidlevenwet moet van tafel

Het CDA staat op het punt de deur voor een eventuele nieuwe kabinetssamenwerking dicht te gooien voor D66. Op het CDA-partijcongres dit weekend wordt gestemd over een resolutie die zegt dat op het thema voltooid leven ‘geen compromissen’ gesloten kunnen worden. Dat thema is een speerpunt van D66 dat er in de volgende regeerperiode werk van wil maken, een reden om fel tegenstander ChristenUnie uit te sluiten. Dat meldt NRC.

De resolutie is ingediend door ‘een groep kritische leden’ en ontving een positief advies van het partijbestuur. De verwachting is dat de resolutie zo goed als zeker aangenomen wordt, waarmee D66 voor het blok gezet wordt: wil die partij in een minderheidskabinet stappen waar ook het CDA zit, moet het dit nieuwe kroonjuweel laten vallen. Een andere optie is dat het CDA zich terugtrekt uit coalitiegesprekken, aangezien de resolutie de partij oproept ‘onder geen beding mee te werken aan de invoering van zo’n wet in een volgend kabinet’.

De voltooidlevenwet werd vorig jaar door D66 ingediend en moet ouderen boven de 75 jaar het recht geven hun leven te beëindigen wanneer zij dat wensen, ook wanneer ze niet ernstig ziek zijn. De VVD kon zich vinden in het voorstel, de ChristenUnie direct al niet en nu die andere christelijke coalitiepartner dus ook niet. Volgens CDA-fractievoorzitter in Woerden Job van Meijeren had de partij van Sigrid Kaag dit moeten zien aankomen: ‘Als voltooid leven de reden is dat de ChristenUnie niet kan meedoen, verbaast het ons dat D66 denkt dat met het CDA wel een compromis mogelijk is.’