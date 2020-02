CDA-historicus waarschuwt tegen samenwerking met Forum voor Democratie

CDA-partijhistoricus Pieter Gerrit Kroeger waarschuwt de christendemocraten in Noord-Brabant niet te gaan besturen met Forum voor Democratie. Dit zegt hij in de podcast Betrouwbare Bronnen.

FVD is in de Provinciale Staten van Brabant de tweede partij na de VVD. Met beide partijen overweegt het CDA nu een coalitie te vormen. In december stapte het CDA uit het provinciebestuur vanwege het stikstofbeleid.

Volgens Kroeger zijn populistische partijen als Forum labiel, anti-democratisch en lopen ze weg zodra er harde keuzes gemaakt moeten worden. Hij verwijst naar ervaringen met de PVV van Geert Wilders. Die partij gaf gedoogsteun aan het kabinet Rutte I van VVD en CDA, maar brak met het kabinet toen die partijen door de economische crisis nieuwe bezuinigingen noodzakelijk vonden.

Kroeger wijst erop dat PVV en FVD steeds verder radicaliseren. “Ze zijn anti-polder, anti-fatsoen en anti-harmoniemodel – waarden waar het CDA juist voor staat.” Volgens de partijhistoricus heeft een verbond met zulke partijen fatale gevolgen: het CDA verspeelt dan zijn kern-identiteit: “Constructief regeren en daarmee het fatsoen bewaren. Gemeenschapszin en dus niet polariseren. En respect voor geloof en geweten in een divers land.”

In de kabinetsformatie van 2017 schetste toenmalig CDA-leider Sybrand Buma een onoverbrugbare kloof tussen CDA en PVV. Hij noemde de vertrouwensbreuk die leidde tot de val van Rutte I ‘onoverkomelijk’. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink schreef Buma dat de PVV sindsdien alleen maar radicaler is geworden en Wilders ‘in zijn optredens en uitingen alleen maar grover’.

De brief van Buma moet leidend zijn bij beslissingen over samenwerking, zegt Kroeger. “Waar beginnen ze aan in Brabant”, verzucht hij.

CDA-vicepremier Hugo de Jonge sloot eerder in Betrouwbare Bronnen regeren met de PVV uit: “Dat moeten we niet nog een keer doen.” Over Forum zei hij: “De Rusland-flirt en de flirt met fout rechts maken het wel erg moeilijk om in een kabinet samen te werken. Ik zie dat gewoon niet gebeuren.’’

Kroeger publiceerde een boek over de geschiedenis van het CDA en werkt nu aan een vervolg daarop.