CDA-Kamerlid tegen samenwerking met Forum in Brabant

Het CDA-Kamerlid Chris van Dam keert zich in een opiniestuk tegen de samenwerking van zijn partij met Forum voor Democratie in Noord-Brabant. “Waar het CDA in Brabant zich laat kennen door oude katholieke wijsheden als menselijke waardigheid en solidariteit, daar bedient FvD zich van egocentrisme en polarisatie”, schrijft hij.

Om die reden is Van Dam “teleurgesteld” over de beslissing om in de provincie samen te werken met FvD. De voormalige officier van justitie noemt de politieke stijl Forum-leider Thierry Baudet “xenofoob, elitair, los van feiten, narcistisch”. Ook hekelt hij Baudets standpunten over de klimaatcrisis, vluchtelingen, Rusland, de NAVO en de Europese Unie.

In navolging van partijvoorzitter Rutger Ploum ziet Van Dam een landelijke samenwerking met Forum niet zitten. “Zeker in tijden van crisis zit (bijna) niemand te wachten op verwijdering of polarisatie”, meent Van Dam, die ervoor pleit om traditionele christendemocratische waarden als “de menselijke maat, verbinding, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid” af te stoffen.

Van Dam staat met zijn kritiek op Forum bepaald niet alleen. Op Twitter krijgt hij de nodige bijval van partijgenoten. De samenwerking in Noord-Brabant werd slechts door een minieme meerderheid van de Brabantse leden gesteund. Voormalige CDA-kopstukken als Ernst Hirsch-Ballin en Hanja Maij-Weggen ondertekenden een brief waarin ze opriepen om niet met FvD in zee te gaan.