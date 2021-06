CDA-leden dwingen met succes bijzonder congres af na vertrek Omtzigt

Het CDA houdt uiterlijk medio september een bijzonder congres. Dat laat het landelijk bestuur weten. Het congres was aangevraagd door een groep partijleden dat zich zorgen maakt om de koers van de partij na het aangekondigde vertrek van Pieter Omtzigt. In korte tijd werden meer dan 500 handtekeningen verzameld, ruim voldoende om een congres af te dwingen.

Maandag liet Henriëtte van Hedel, woordvoerder van de Stichting voor Sociale Christendemocratie – initiatiefnemer van het bijzondere congres – al weten vandaag het verzoek bij het bestuur in te dienen. Op het congres ‘kunnen het bestuur en de partijleider verantwoording afleggen over de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de keuzes die er zijn gemaakt en de zaken die hierbij verkeerd zijn gegaan’, aldus Hedel.

Dinsdag gaven interim-partijvoorzitter Marnix van Rij en partijleider Wopke Hoekstra daar gehoor aan. Volgens het tweetal ‘snakken’ de leden naar een congres.