CDA-leider Hoekstra denkt dat coronaregels niet voor hem gelden

Binnen sporten is sinds half december niet meer toegestaan. Alleen voor topsporters bestaat er een uitzondering: zij mogen blijven trainen en wedstrijden spelen. Blijkbaar voelt ook CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zich een topsporter in het diepst van zijn gedachten. Samen met Sven Kramer schaatste hij donderdag een rondje in het Thialf-stadion. “Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen”, twitterde hij.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen. Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA 🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 18, 2021

CDA-bewindslieden hebben vaker de neiging om te denken dat de coronaregels niet op hen van toepassing zijn. Vorig jaar moest minister van Justitie Ferd Grapperhaus diep door het stof omdat op zijn bruiloft de coronaregels met voeten werden getreden. En ook minister van Defensie Ank Bijleveld kreeg met Kerst kritiek omdat ze een kerkdienst bezocht, terwijl haar collega Grapperhaus enkele dagen daarvoor nog had gezegd dat kerkdiensten in deze coronatijd “niet uit te leggen” zijn.