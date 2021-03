CDA-leider Hoekstra wil recht op werkloosheidsuitkering halveren

Net nu het land volgens vele deskundigen aan de vooravond staat van een grote economische crisis als gevolg van de pandemie, laat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, tevens demissionair minister van Financiën, weten dat hij de duur van een WW-uitkering wil halveren. Hij zegt tegen het AD dat de “tijd is gekomen” voor die inperking van werknemersrechten. Nu hebben werkenden die na langdurige arbeid werkloos worden recht op twee jaar WW ter hoogte van 75 tot 70 procent van hun inkomen. Zo wordt voorkomen dat mensen bijvoorbeeld hun vaste lasten niet meer kunnen betalen of gedwongen worden hun eigen huis op te eten. Hoekstra wil dat uitkeringsrecht beperken tot maximaal een jaar.

,,Dit is een goed idee waarvoor de tijd gekomen is’’, aldus de demissionaire minister van Financiën. ,,We zien allemaal dat, omdat we langer leven en langer doorwerken, je aan de ene kant ouderen hebt die eerder willen stoppen. Aan de andere kant zie je ouderen die ook langer doorwerken. Ik zie het ook bij mijn eigen vader, die is ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij vindt zijn werk – hij is dokter – zo leuk dat hij één dag in de week patiënten ziet.’’ Volgens Hoekstra is het ‘de kunst om met werkgevers en werknemers afspraken te maken, zodat de mensen die dat willen gewoon door kunnen’. ,,Uiteindelijk hebben we al dat talent – of die mensen nou oud of jong, allochtoon of autochtoon zijn – nodig voor de samenleving. En het is ook voor mensen zelf nodig om werk te hebben. Want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’