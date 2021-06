‘CDA leunt zover naar rechts dat je vreest voor politiek hernia’

“Het is een wankel zootje geworden binnen het CDA”, constateert Druktemaker Dolf Jansen. “Een partij die onder leiding van eerder Sybrand en nu Wopke zo ver naar rechts leunt dat je begint te vrezen voor een politiek hernia, en zeker ook voor populistische pijnscheuten. En terwijl dat leunen maar doorgaat, maakt Hoekstra zich zorgen over ‘de linkse wolk’ en een overvloed van links in een vooralsnog fictief Rutte-4.”

“Deze betrouwbare middenpartij werd door financiële bijdragen zowel inhoudelijk als qua leiderschap een bepaalde richting ingestuurd. Ter vergelijk: als moslimorganisaties in ons land financiële steun ontvangen, dan is het CDA er direct bij om duidelijk te maken dat dat niet kan. Want niemand geeft zoveel geld zonder invloed te willen.”