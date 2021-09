CDA-raadslid keert partij de rug toe vanwege slechte behandeling Omtzigt

Het Almelose CDA-raadslid Robin Gelici stapt uit de partij. Hij is teleurgesteld dat het CDA op het partijcongres afgelopen zaterdag niet zijn excuses heeft aangeboden aan Pieter Omtzigt. Ook beklaagt hij zich in een verklaring over het gebrek aan zelfreinigend vermogen van de landelijke partijtop, meldt RTV Oost.

Na afloop van het congres heerste bij mij totale ontgoocheling. Terug naar ‘business as usual’ en het veelgehoorde ‘deze bladzijde als partij omslaan’ was na dit teleurstellende congres voor mij en anderen onmogelijk.

Gelici, die in 2018 met voorkeursstemmen werd gekozen, blijft in de gemeenteraad zitten. Almelo heeft daardoor nu 16 fracties op 35 raadsleden.

Eerder deze week maakte de echtgenote van Omtzigt, Ayfer Koç, bekend dat ze na de volgende verkiezingen niet doorgaat als raadslid voor het CDA. De afgelopen drie verkiezingen was ze lijsttrekker.