CDA-voorzitter Ploum per direct weg na verkiezingsnederlaag

Partijvoorzitter Rutger Ploum heeft in Den Haag bekend gemaakt dat hij per direct zijn functie neerlegt vanwege de verkiezingsnederlaag. Volgens Ploum is er sprake van “een eigen keuze”.

Onder leiding van Ploum liep de door hem bedachte lijsttrekkersverkiezing uit op een debacle. Er waren problemen met de procedures en de winnaar, Hugo de Jonge, zag zich uiteindelijk genoodzaakt af terug te treden. Wopke Hoekstra die het roer overnam boekte vervolgens een verlies van vier zetels bij de verkiezingen. Het CDA heeft nu nog 15 zetels over.

“Het was een grote teleurstelling voor ons allemaal. Feit is dat het totale proces van het afgelopen jaar weerbarstig is geweest. Een lijsttrekkersverkiezing, een lijsttrekkerswisseling en een campagne die daardoor pas laat op gang kon komen en niet zonder problemen verliep. Voor die campagne en het hele proces draag ik als voorzitter de eindverantwoordelijkheid.”

De advocaat Ploum was sinds 2019 voorzitter. Hij volgde Ruth Peetoom op.