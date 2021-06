CDA’ers: Pieter Omtzigt is een ‘psychopaat, teringhond en labiel’

Pieter Omtzigt is een ‘psychopaat’, een ‘teringhond’ en hij is ‘labiel’. In een memo aan de evaluatiecommissie van het CDA – dat zich graag de partij van fatsoen, normen en waarden noemt – haalt Omtzigt hard uit naar partijgenoten die hem op deze manier hebben geclassificeerd. De CDA’er las hoe over hem gesproken werd in communicatie tussen CDA-fractiemedewerkers en -leden. De 76 pagina’s tellende vertrouwelijke memo over wat volgens Omtzigt de koers van de partij zou moeten zijn, is in handen van De Limburger.

De krant publiceert onder meer een appgesprek waarin een CDA’er laat weten wat hij van de persoonlijke verkiezingsposter van Omtzigt vond: Een ‘focking eikel met die nazi-posters’. In andere gesprekken wordt hij een ‘klootzak’ genoemd en ook werden op CDA-locaties Hitlersnorren op het gezicht van Omtzigt getekend. Tijdens de sollicitatieprocedure voor de CDA-kieslijst werd kandidaten expliciet gevraagd of ze achter Omtzigt stonden. Wie ja zei, kwam lager op de lijst terecht.

Ook legt Pieter Omtzigt in de memo een bom onder het lijsttrekkerschap van Wopke Hoekstra. Volgens Omtzigt is een bedrag van bijna een miljoen euro aan de campagnekas, niet geregistreerd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en afkomstig van slechts drie personen. Het geld zou bedoeld zijn om de agenda van Hoekstra te bevorderen binnen het CDA. Daarnaast zouden de sponsoren het vertrek van Hugo de Jonge als lijsttrekker hebben bepleit. Grote schenkingen moeten wettelijk gemeld worden. De Limburger schrijft dat Omtzigt het schenkingsoverzicht van zijn eigen partij opvroeg, maar vervolgens de sponsoren nergens terugvond.

Pandemieprofiteur Sywert van Lienden krijgt, zonder overigens bij naam genoemd te worden, ook een sneer van Omtzigt. In de memo schrijft hij:

Door het gebrek aan een inhoudelijk debat en een‘denktank’ van prominenten binnen de partij loopt het CDA ernstig gevaar dat zijn beleid in toenemende mate bepaald gaat worden door buitenstaanders, lobbyisten die uiteindelijk zelfs ‘meeschrijven’ aan het verkiezingsprogramma, zonder dat daarin nog een duidelijke CDA–lijn kan worden ontdekt.

Volgens Omtzigt zorgt de toetreding van de Sywerts van Lienden van deze wereld die niets op lijken te hebben met partijwaarden als inclusiviteit, solidariteit en rentmeesterschap, ervoor dat het bestaan van de partij in gevaar komt. Die verliest haar ‘kompas waardoor men te maken krijgt met een zwalkend beleid’.

Omtzigt die zijn Kamerwerkzaamheden tijdelijk heeft neergelegd, haalt volgens De Limburger ‘keihard uit’ naar partijgenoten die hem tegenwerken. Ook schrijft hij zich binnen de partij niet gewaardeerd te voelen en op sommige momenten ‘ronduit onveilig’. De memo van Omtzigt is gericht aan de commissie Spies die de interne lijsttrekkersverkiezing onderzoekt.