Celstraf voor leider extreemrechtse knokploeg Proud Boys na in brand steken BLM-vlag

Voorman van de extreemrechtse pro-Trump-knokploeg Proud Boys Enrique Tarrio, is veroordeeld tot een celstraf van ruim vijf maanden. Tarrio werd in januari van dit jaar opgepakt nadat hij een Black Lives Matter-spandoek in brand had gestoken. Het doek hing aan de gevel van een zwarte kerk in Washington DC. Na zijn arrestatie, twee dagen voor de massale terreuraanslag op het Capitool, vonden agenten in de woning van Tarrio nog twee magazijnen met munitie.

Het was niet moeilijk om de dader van de brandstichting te achterhalen. Tarrio sprak er vol lof over in een interview met The Washington Post. Op het sociale netwerk Parler, geliefd bij extreemrechts, poseerde hij trots met de gebruikte aansteker. Tijdens de rechtszaak in juni van dit jaar bekende hij dan ook schuldig te zijn, zowel aan vandalisme als aan verboden bezit van munitie voor zware wapens. Maandag sprak de rechtbank het vonnis uit.

Gedurende het presidentschap van Donald Trump ontwikkelde de rechts-nationalistische Proud Boys zich als een van de meest uitgesproken groep supporters van Trump. De Proud Boys organiseerden onder leiding van Tarrio een keur aan pro-Trump-protesten en acties tegen de Black Lives Matter-beweging, waarbij zwaarbewapende militieleden de demonstranten intimideerden. Nadat Trump tijdens een verkiezingsdebat werd gevraagd afstand te nemen van het geweld van de Proud Boys, gaf hij zijn knokploeg slechts de opdracht af te wachten. Het waren ook de Proud Boys die een leidende rol hadden bij de uiteindelijke bestorming van het Capitool.

De straf die Tarrio nu heeft gekregen is hoger dan de drie maanden die de aanklagers eerder hadden geëist. Dat heeft ermee te maken dat Tarrio beweerde niet te hebben geweten dat de BLM-vlag van een kerk afkomstig was. Dat hield geen stand omdat er videobeelden zijn waarop Tarrio naast de duidelijk herkenbare kerk stond op het moment dat de vlag gestolen werd. Behalve de celstraf moet Tarrio de kerk 347 dollar schadevergoeding betalen, bovenop een boete van 1000 dollar.