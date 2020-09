Vier PSV-supporters die in 2016 Roma-vrouwen vernederden op een plein in Madrid, zijn door de Spaanse rechtbank veroordeeld tot drie maanden celstraf. Ook hebben de vier een boete gekregen van 1500 euro. De uiteindelijke straf is lager dan de aanvankelijke eis van een jaar cel.

De zaak stamt uit 2016. Op 15 maart van dat jaar speelde PSV een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. Op het Plaza Mayor in de Spaanse hoofdstad besloot een aantal supporters bedelende Roma-vrouwen te vernederen. Zo werden er muntjes naar de vrouwen gegooid, werd hen opgedragen kunstjes te doen in ruil voor geld – een van de vrouwen moest zich opdrukken – en ook besloot een van de supporters voor het oog van een van de vrouwen een biljet van 5 euro te verbranden. Volgens de rechtbank zijn de PSV’ers met hun daden “over de menselijke grenzen” heengegaan.

De vier werden via een video-conferentie gehoord. Ze hoeven hoogstwaarschijnlijk niet daadwerkelijk de cel in. In Spanje geldt dat voor veel vergrijpen een celstraf tot twee jaar niet uitgezeten hoeft te worden wanneer er geen sprake is van een strafblad. Al direct na het gebeuren liet voetbalclub PSV weten de zaak hoog op te nemen en riep betrokkenen op zich vrijwillig te melden. De club deelde stadionverboden uit aan de supporters, variërend van 1 tot 3 jaar.

Bron: AD