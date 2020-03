Centraal eindexamen geschrapt wegens coronavirus

De centrale eindexamens gaan vanwege het coronavirus niet door. Minister van Onderwijs Arie Slob heeft dat per Kamerbrief bekendgemaakt. De brief is hier te lezen.

De eindexamens zouden vanaf 7 mei van start gaan, die van vmbo-kader al wat eerder. Die worden vanwege het coronavirus allemaal afgeblazen. Volgens RTL Nieuws worden de uitslagen van de schoolexamens, de toetsen die de scholen zelf het hele jaar door organiseren, leidend voor de examenuitslag. Op basis van die schoolexamens bepalen scholen zelf wie slaagt of zakt.

Even leek het erop of de eindexamens gewoon door zouden gaan en de scholen uitsluitend voor de examenleerlingen weer geopend werden. Dit plan viel slecht bij zowel bezorgde docenten als ouders. Lerarenbond Aob riep gisteren al op de eindexamens te schrappen, met het oog op de volksgezondheid, maar ook omdat leerlingen zich in deze crisistijd niet voldoende kunnen voorbereiden.