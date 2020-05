Chaos in hoofdbestuur DENK

Het hoofdbestuur van DENK is vleugellam, nadat vrijdag bestuurslid en penningmeester Şerif Uysal per direct opstapte. De partij laat in een persbericht weten dat Selçuk Öztürk en Zahir Rana nu de enige twee overgebleven bestuursleden zijn. Volgens de statuten van DENK moet het bestuur bestaan uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Door het vertrek van Uysal mag het bestuur nu geen enkel besluit meer nemen of financiële verplichtingen aangaan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Vorige maand riep Farid Azarkan, sinds het vertrek van Tunahan Kuzu de fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer, het bestuur al op terug te treden. Bestuursleden Gladys Albitrouw en Hanane Bittich gaven gehoor aan die oproep, Öztürk, Rana en Uysal deden dat niet waardoor het bestuur van de partij als drie-eenheid door kon gaan.

Azarkan deed de oproep aan het bestuur, na de publiekelijke ruzie tussen toenmalig fractievoorzitter Kuzu en partijvoorzitter Öztürk. Die laatste zou Kuzu doelbewust de partij uit hebben gewerkt door een beschuldiging van ongewenst gedrag richting een partijmedewerkster aan de media door te spelen. Kuzu verweet Öztürk vervolgens in een open brief van het plegen van een ‘politieke broedermoord’.