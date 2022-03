Charkov valt in handen van Russen, invasie van Moldavië lijkt nabij

Bij de Russische aanval op de Oekraïense stad Charkov zijn volgens de gouverneur van die regio tientallen doden en meer dan honderd gewonden gevallen. Het Russische ministerie claimt dat de gehele stad in zijn geheel is ingenomen door het Russische leger. Charkov, een stad met 285.000 inwoners, wordt al dagen zwaar onder vuur genomen. Daarbij hebben Russische raketten ook woonwijken getroffen.

Woensdag zouden er al Russische parachutisten in Charkov zijn geland, wat direct tot hevige gevechten leidde. De parachutisten zouden na hun landing een ziekenhuis hebben aangevallen. Na Charkov kunnen de belangrijke havenstad Marioepol en het zuidelijke Cherson de volgende grote doelwitten zijn. Die steden werd tegelijk met Charkov omsingeld door het Russische leger. Er is ook een kilometerslang Russisch konvooi op weg naar hoofdstad Kyiv, maar dat staat volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie momenteel volledig stil.

Behalve Oekraïne, zou ook het naastgelegen Moldavië een doelwit zijn. Dat blijkt uit beelden van de Belarussische dictator en Poetin-vazal Alexandr Loekasjenko. Daarop is te zien hoe hij zijn veiligheidsraad toespreekt voor een kaart met daarop het strijdplan in Oekraïne. Op de kaart zijn troepenbewegingen en infrastructuurdoelen zichtbaar, een deel daarvan in de Moldavische regio Transnistrië. Een deel van de zichtbare aanvallen hebben reeds plaatsgevonden, een deel niet, waaronder een invasie van Moldavië vanuit de Oekraïense havenstad Odessa. Belarus dient vooralsnog alleen als springplank voor Russische troepen naar Oekraïne, het leger zelf vecht niet mee. Inlichtingendiensten denken dat hier binnen enkele dagen verandering in kan komen.

Belarus president stands in front of battle map indicating Moldova invasion: report https://t.co/NOxAvhbN9V pic.twitter.com/8O43ngn1Z0 — The Hill (@thehill) March 2, 2022

Polen heeft inmiddels zeker 450.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Gemiddeld steken dagelijks zo’n 100.000 Oekraïners de grens over, voornamelijk naar Polen. Een deel van hen reist door naar andere EU-landen. Eerder sprak de Verenigde Naties de vrees uit dat door de oorlog tot wel 4 miljoen Oekraïners het geweld zullen ontvluchten.

Rijke Russen vluchten ondertussen ook, maar dan met hun luxejachten naar plekken waar hun bezittingen niet in beslag genomen worden. Dat blijkt uit gegevens van scheepvaartzoekmachine Marine Traffic. Zo zijn er drie superjachten van Russische miljardairs op weg naar de Malediven dat geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Staten heeft. Een van hen is de grootste industriemagnaat van Rusland Oleg Deripaska, die zich overigens via sociale media wel heeft uitgesproken voor vrede. Vagit Alekperov, grootste aandeelhouder van het Russische Lukoil, lijkt onderweg te zijn naar Montenegro. Dat kan een kapitale misrekening blijken: Montenegro is NAVO-lid en overweegt als EU-kandidaat de Europese sancties te steunen. Poetin zelf heeft begin januari zijn eigen superjacht al weggehaald uit de haven van Hamburg. Het bevindt zich nu in de Zwarte Zee en is door hackers van Anonymous omgedoopt in ‘FCKPTN’.

Dit bericht wordt aangevuld.

