Chileense president krijgt forse boete voor poseren zonder mondkapje

In Nederland mag de minister van Justitie dan gewoon wegkomen met het schenden van de coronamaatregelen, in Chili nemen de autoriteiten de handhaving aanzienlijk serieuzer. De liberaal-conservatieve president Sebastián Piñera is getrakteerd op een boete van 2855 euro omdat hij op het strand zonder mondmasker poseerde voor een selfie.

Piñera heeft inmiddels excuses aangeboden voor zijn roekeloze daad. Hij werd tijdens een strandwandeling aangesproken door een vrouw die een selfie met hem wilde maken en stemde daar mee in. De president erkent dat hij een mondmasker had moeten dragen, meldt de BBC. Chili hanteert zeer strenge regels in de strijd tegen het coronavirus. Op het niet dragen van een mondmasker staat zelfs gevangenisstraf.

In het 19 miljoen zielen tellende Zuid-Amerikaanse land zijn tot nu toe ruim 16.000 mensen aan het virus overleden. Er zijn meer dan 581.000 besmettingen geteld.

President Piñera veroorzaakt vaker ophef. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen het land overspoeld werd door een golf aan protesten tegen ongelijkheid, liet hij zich provocatief fotograferen op een pizza-feestje.

