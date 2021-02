Chimpansees in de Oegandese jungle hebben plasticdeeltjes in hun lijf

De Franse primatoloog Sabrina Krief doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar chimpansees in het regenwoud van Oeganda. Ze vroeg zich af of luchtverontreiniging door het autoverkeer dat de jungle doorkruist van invloed zou zijn op de mensapen. Aanleiding vormden het groeiend aantal misvormingen bij pasgeboren babychimps. Daarom plaatste ze luchtverontreinigingssensoren langs de weg. Na een paar maanden meten werd duidelijk dat de luchtvervuiling die het verkeer veroorzaakt te gering is om zo van invloed te zijn op de ongeboren chimpansees.

Wetenschappers deden wel een andere ontdekking door de haren van chimpansees uit de bewuste gemeenschap te onderzoeken. In zeventig verzamelde haren werd zowel Bisfenol A of Bisfenol S aangetroffen. Het Voedingscentrum schrijft over de chemische stof Bisfenol A:

Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel plastic producten zit, zoals bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen en speelgoed. Ook wordt het gebruikt in verpakkingsmateriaal van voedsel zoals hard plastic flessen en blikjes. Het kan van daaruit in kleine hoeveelheden in ons voedsel terechtkomen. Als je te veel BPA binnenkrijgt, is het schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan het effect op het hormoonsysteem hebben. Er zijn strenge Europese regels voor het gebruik van bisfenol A in verpakkingen voor voedsel. BPA is verboden in babyflesjes en verpakkingen met voedsel bestemd voor peuters tot 3 jaar.

Bisfenol S is een vervanger voor Bisfenol A maar blijkt inmiddels ook een bron van schadelijke bijwerkingen in de hormoonhuishouding. Bron van de plasticvervuiling in de lichamen van de mensapen is waarschijnlijk de enorme hoeveelheid plastic flessen langs de weg, ook wel wegwerpflessen genoemd en zo worden ze ook opgevat. Op een stuk van 5 kilometer werden er zo’n 5000 weggegooide exemplaren aangetroffen.

“Het is nog steeds behoorlijk raadselachtig voor ons,” stelt Krief in een reportage van de Franse publieke zender France 2. “Chimpansees eten vaak langs de weg, omdat ze aangetrokken worden door het gras in de berm. En hoewel ze het liefst van fruit houden, eten ze ook planten. Dit gras is wellicht vervuild geraakt met plastic afkomstig van de flessen. Het is gewoon niet te geloven dat de chimpansees midden in het tropische woud niet alleen aan pesticiden worden blootgesteld, maar ook aan plasticvervuiling waarvan je nooit zou denken dat die het hart van de jungle bereikt.”

