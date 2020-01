China doet wegwerpplastic geleidelijk in de ban

De Chinese regering gaat het gebruik van wegwerpplastic verbieden. China legt beperkingen op voor de productie, verkoop en het gebruik van single-use plastics, om milieuvervuiling in het land aan te pakken.

Met het nieuwe beleid worden plastic zakken en tassen eind 2020 in alle grote steden van China verboden. In 2022 zal het verbod ook in de rest van de steden en dorpen worden ingevoerd. Markten die verse producten verkopen zijn tot 2025 vrijgesteld van het verbod.

Andere producten als plastic bestek en rietjes van (afhaal)restaurants en plastic koerierspakketten moeten ook verdwijnen. Tegen 2025 moeten alle steden in China het verbruik van plastic voor eenmalig gebruik in de restaurantindustrie met 30% verminderen. De regering zal daarbij maatregelen treffen, zodat meer producten kunnen worden hergebruikt als onderdeel van de strijd tegen plastic afval.

Enorme hoeveelheden plastic afval worden nu op stortplaatsen begraven of in rivieren gedumpt. De VN heeft wegwerpplastic aangemerkt als een van ’s werelds grootste uitdagingen voor het milieu.

China verbood in 2018 al de import van recyclebaar plastic afval. Door de Chinese ban steeg de stroom van Nederlands herbruikbaar plastic naar onder andere Indonesië. In 2018 importeerde het land 25.000 ton plastic uit Nederland, in 2017 was dat ‘slechts’ 1000 ton. Ongeveer een derde van het afval dat naar China ging, gaat nu naar andere Aziatische landen. De rest van het afval wordt in Europa verwerkt of verbrand