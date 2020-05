China maakt met omstreden wet einde aan autonomie Hongkong

Het Chinese parlement heeft ingestemd met een omstreden veiligheidswet die een einde maakt aan de semi-autonome status van Hongkong. Onder de nieuwe wet is het in Hongkong strafbaar om de autoriteit van de regering in Beijing ‘te ondermijnen’, maar ook om bijvoorbeeld het Chinese volkslied te beledigen. In Hongkong is de afgelopen maanden hevig geprotesteerd tegen de verstevigde grip van China.

Onder de nieuwe wet is het voor Beijing toegestaan om eigen veiligheidsdiensten in Hongkong te stationeren. Dat is niet gebeurd sinds het Verenigd Koninkrijk de regio in 1997 overdroeg aan China. Bij die overdracht werd afgesproken dat Hongkong een ‘Speciale Bestuurlijke Regio’ zou blijven met een eigen bestuur, waar gedurende ten minste vijftig jaar niet dezelfde wetten golden als op het vasteland. De afgelopen maanden heeft China echter geprobeerd een einde te maken aan die semi-autonome status. Hevige protesten onder de bevolking van Hongkong werden door Chinese ordetroepen met harde hand bestreden. Ook dinsdag werd weer geprotesteerd, daarbij werden zeker driehonderd mensen opgepakt.

Vanuit Washington is woedend gereageerd op de Chinese inperking van Hongkongs autonomie. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo liet dinsdagavond al doorschemeren dat met het aannemen van de wet, Hongkong onder de Amerikaanse wet mogelijk geen uitzonderingspositie meer heeft op handelsgebied en dus op dezelfde manier wordt behandeld als het vasteland. Voor de economie van Hongkong dat voor buitenlandse bedrijven als springplank dient naar China, kan dit funest uitpakken.

Het bestuur in Hongkong probeert de inwoners te overtuigen dat de nieuwe wet voor hen geen gevolgen heeft. Critici vrezen echter dat openlijke tegenstanders van de centrale regering in Beijing nu alsnog vervolgd kunnen worden, ook voor protesten uit het verleden.

