Chinees-Nederlandse vrouw doet aangifte tegen racisten na mishandeling

Een 24-jarige vrouw uit Tilburg die zaterdag zou zijn bedreigd en mishandeld door meerdere mannen in de lift van haar flat, doet dinsdag aangifte. Het slachtoffer verklaart aan de politie dat een groepje van 4 of 5 mannen haar tegen de grond duwden, omdat zij hen vroeg op te houden met het zingen van het racistische coronavirus-lied van Radio 10.

Nadat Cindy, met een Chinese achtergrond, hen had verzocht te stoppen, ontstond er volgens de vrouw een woordenwisseling, waarop een van de mannen dreigde met een mes. Vervolgens zou ze zijn mishandeld door de groep. De vrouw was volgens de politie zeer verward en aangeslagen door de gebeurtenis. Ze had een zwelling op haar hoofd en twee oppervlakkige snijwonden op haar borst, buik en in haar nek. Ook liep zij volgens de politie een hersenschudding op.

“Ze duwden me en het volgende moment dat ik me nog kan herinneren is dat ik wakker werd op de grond in de hal”, vertelt ze geëmotioneerd aan RTL Nieuws.”Ze zeiden nog dat ze het coronavirus wilden uitroeien.”

"Ze zeiden nog dat ze het coronavirus wilden uitroeien." https://t.co/0dluIuGpNm — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 24, 2020

De vrouw roept haar belagers op zich te melden bij de politie, vertelde zij zondag aan RTL Nieuws. Ze noemt het carnavalslied dat werd gezongen, ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, “superkwetsend”. “Het zet mensen aan tot racisme”.

De politie doet een uitgebreid onderzoek naar het incident. Verschillende getuigen worden ondervraagd en er wordt gezocht naar eventuele camerabeelden.

cc-foto: Reva G