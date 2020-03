Chinese corona-veteraan: lockdown in Italië is veel te laks

De vicepresident van het Chinese Rode Kruis Sun Shuopeng vindt dat Italië niet genoeg maatregelen neemt om nieuwe coronavirus aan te pakken. Dat zei hij tijdens een persconferentie in Milan. Sun noemde de lockdown-maatregelen in de stad “erg laks”.

“I don’t know what you’re thinking.” The head of a visiting Chinese Red Cross delegation helping Italy respond to the coronavirus crisis says the country is not doing enough to contain the virus pic.twitter.com/qF20zeHpde — TIME (@TIME) March 20, 2020

“Het openbaar vervoer gaat nog steeds door, mensen verplaatsen zich nog altijd, ze komen bij elkaar in hotels en ze dragen geen mondkapjes”, verklaarde Sun. “Ik begrijp niet wat die mensen bezielt. We moeten echt alle gebruikelijke economische activiteiten en menselijke interacties stopzetten.”

In Italië zijn inmiddels meer mensen overleden aan Covid-19 dan in China. Nadat de autoriteiten in Wuhan aanvankelijk niet krachtdadig optraden, nam de Chinese overheid later vergaande maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen. In een groot gebied rond het epicentrum van de uitbraak werden strenge reis- en quarantainemaatregelen van kracht. Vanaf eind januari gold er een strikte lockdown voor meer dan 50 miljoen mensen.

Het Chinese beleid, dat lof kreeg van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Eerder deze week bereikte het land het punt waarop alle nieuwe infecties afkomstig waren van mensen die uit het buitenland kwamen. Twee weken geleden lag het aantal nieuwe infecties in Nederland al hoger dan in China.