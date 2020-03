Chinese deskundigen: geen zelf-isolatie maar quarantaine milde gevallen

Vergeet zelf-isolatie. Dat is niet de manier om de corona-uitbraak te stoppen, waarschuwen Chinese experts die zijn afgereisd naar Italië. Zelfs patiënten met milde symptomen zouden in quarantaine moeten, zodat ze hun huisgenoten of familieleden niet kunnen infecteren. Dat schrijft Bloomberg.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderschrijft het Chinese advies. “Als gevolg van de lockdown vinden de meeste besmettingen in veel landen nu binnen huishoudens plaats”, verklaarde Mike Ryan van de WHO eerder deze week.

In Wuhan, waar het nieuwe coronavirus voor het eerst opdook, werden bewoners met milde symptomen vanaf begin februari opgevangen in geïmproviseerde ziekenhuizen in kantoren, stadions en sporthallen. Milaan is van plan dat voorbeeld nu te volgen: vanaf deze week kunnen de eerste bewoners met milde symptomen terecht in een hotel waar ze afgezonderd van hun familie kunnen uitzieken.

Donald McNeil, wetenschapsredacteur bij The New York Times, vertelde drie weken geleden al in het tv-programma van Rachel Maddow dat het in quarantaine plaatsen van patiënten de effectiefste manier is om de uitbraak onder controle te brengen. “Je wil niet dat geïnfecteerde mensen bij hun gezinnen blijven. Dan dragen ze het virus aan hen over.”

cc-foto: Willfried Wende