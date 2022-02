Chinese security verstoort ruw NOS-uitzending over Olympische Spelen

De Olympische Winterspelen gaan van start en meteen wordt al duidelijk gemaakt hoe de Chinese autoriteiten zich opstellen tegen over journalisten. Terwijl NOS-verslaggever Sjoerd den Daas in Beijing live verslag doet stapt een beveiliger in beeld die hem ruw wegsleurt. “Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken,” schrijft de NOS.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

Amnesty International vraagt gedurende de Spelen aandacht voor vijf mensen die gevangen zitten in kampen. Een van hen is Zhang Zhan, een burgerjournaliste die in Wuhan via sociale media verslag deed van de manier waarop de autoriteiten de corona-pandemie aanpakten. Twee maanden geleden is ze tot vier jaar cel veroordeeld.

Zhang Zhan, een voormalige advocaat, reisde in februari 2020 naar Wuhan om ter plekke informatie te verzamelen over wat er gaande was. Op social media postte ze over onafhankelijke reporters die door de autoriteiten waren opgepakt en over families van covid19-patienten die waren lastiggevallen. In mei 2020 verdween Zhang Zhan. Later bleek dat de Chinese autoriteiten haar hadden vastgezet in Shanghai, waar ze na een oneerlijke rechtszaak werd veroordeeld voor ‘het zoeken van ruzie en uitlokken van problemen’.