Chinese studenten in Wageningen bedreigd, poep in de lift

Onbekenden hebben in een Wageningse studentenflat waar Chinezen wonen, bedreigende en beledigende teksten (‘Chinese corona’, ‘Die Chinese’) achtergelaten in een lift. Ook is er in de liften geplast en gepoept en werd er een Chinese vlag van een deur gescheurd. Dat schrijft de student Hao Chunxiang op Facebook.

Ook waren er volgens Chunxiang tieners die op de deuren en ramen bonkten, “maar het is onduidelijk of dat te maken heeft met de andere zaken”. De bewoners van de flat hebben inmiddels de politie op de hoogte gesteld en een melding gedaan bij Wageningen University & Research.

Door het nieuwe coronavirus, dat eind vorig jaar voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan, zijn Chinezen en Aziaten weer vaker het doelwit van discriminatie. Kort na de eerste berichten hing een Japanse uitbater van een snoepwinkel al een bordje op zijn deur dat Chinezen niet welkom zijn. Ook worden er racistische grappen gemaakt.