Chinese vrouw moet dagen bij blind date blijven vanwege lockdown

Een Chinese vrouw die op bezoek ging bij een man in Zhengzhou voor een date, verblijft nu al dagen in zijn huis omdat de lokale overheid tijdens het etentje een lockdown afkondigde. De vrouw, Wang, doet in veel bekeken video’s verslag van haar ervaringen, meldt The Guardian.

Wang ging bij de man langs nadat hij hoog opgaf over zijn kookkunsten. Ook nu de date door de lockdown aanmerkelijk langer duurt dan gepland, blijft de man voor haar koken. Wang is niet onverdeeld enthousiast over het “middelmatige” eten dat hij haar voorzet. Dat verklaart mogelijk ook waarom er geen vonk is overgeslagen tussen de twee.

Sinds China er in het voorjaar van 2020 in slaagde om de corona-uitbraak in Wuhan te bedwingen, bestrijdt het land het virus met strenge inreismaatregelen en lokale lockdowns. Anders dan in Nederland betekent een lockdown in China dat mensen moeten thuisblijven.

Door de opmars van de zeer besmettelijke Omikron-variant zitten drie grote Chinese steden nu in lockdown. Op dinsdag meldde het land 110 besmettingen. Hoewel dat er veel minder zijn dan elders op de wereld maken de Chinese autoriteiten zich grote zorgen. Op 4 februari beginnen de Winterspelen in Beijing.