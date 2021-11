Christenen willen 1G-samenleving: testdwang voor iedereen

Gevaccineerd of niet, alle burgers zullen zich zo lang de pandemie voortduurt steeds moeten laten testen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat is het alternatieve plan van de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij en beoogd deelnemer aan het kabinet Rutte IV. Ze vinden het rechtvaardiger dat iedereen, ongeacht de eigen bijdrage, evenveel lijdt onder de maatregelen ter bestrijding van het virus. De partij wil met het voorstel voorkomen dat Nederland net als Duitsland en Oostenrijk het 2G-beleid invoert waarbij mensen die zich laten vaccineren toegang hebben tot faciliteiten die zonder vaccin gesloten zouden moeten blijven.

In een interview met NRC verduidelijkt partij-ideoloog Wouter Beekers het standpunt:

„Juist in een crisis gaat het erom: wat voor samenleving willen we zijn? Leunen we niet te veel op regels van de overheid? Vrijdag heb ik me groen en geel geërgerd. Ook mensen die ontzettend voor 2G zijn, kwamen in groepen bij elkaar, omdat het nog net even mocht. Laten we ons gezond verstand gebruiken, in plaats van het wetticisme dat alleen maar op regels van de overheid vertrouwt.”

Ook Sabine Uitslag, oud-Kamerlid voor het CDA, keert zich tegen de invoering van het 2G-beleid en voor overstappen op 1G vertelt ze bij RTV Oost:

“Ik denk dat een 2G-maatschappij niet een samenleving is waarin wij met elkaar willen wonen en leven. Natuurlijk moeten we wel kijken naar: hoe dan wel.” Volgens Uitslag zijn er twee opties. Een daarvan is een 1G-maatschappij, waarbij alleen geteste personen toegang krijgen tot publiekslocaties. “Dat betekent gewoon allemaal testen, of je gevaccineerd bent of niet-gevaccineerd.” Een andere optie volgens Uitslag is een ander vaccin. “Dat gebruiken ze in China veel; in 48 landen gebruiken ze dat nu al.” Uitslag zegt daar bij Hugo de Jonge al op voorgesorteerd te hebben, maar De Jonge heeft daar nog niet op gereageerd.

In Amsterdam keert CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma zich tegen 2G, meldt AT5:

Het CDA, een kleine partij in de Amsterdamse raad maar regeringspartner in het demissionaire kabinet, denkt dat de maatregel ‘niet verstandig’ is. “Ik denk dat er inhoudelijke argumenten voor 2G te vinden zijn, maar dat het het wantrouwen, polarisatie en sociale ongelijkheid vergroot”, aldus fractievoorzitter Diederik Boomsma.

Overigens is in de hoofdstad de meerderheid van de partijen tegen de maatregel.

De Tweede Kamer vergadert vandaag, dinsdag, over het 2G-beleid. Het wegvallen van de steun van de CU kan gecompenseerd worden door de PvdA. Net als de zusterpartijen in Duitsland en Oostenrijk steunen de sociaaldemocraten in principe het versoepelen van de lockdownregels voor gevaccineerden die meehelpen de verspreiding van het virus af te remmen. Maar die steun is nog niet vanzelfsprekend en afhankelijk van de houding van het kabinet, legt Kamerlid Attje Kuiken uit in de Volkskrant.

“Ik wil daar met een open blik naar kijken. Ik zie niet gebeuren dat we 2G toepassen op essentiële winkels en diensten: dus niet in de supermarkt, overheidsgebouwen en op de werkvloer. Het gaat echt op plekken die zonder 2G gesloten zouden blijven. Als fractie wegen wij de adviezen van het OMT en de Raad van State daarin mee. Dit werkt alleen als er strak gehandhaafd wordt. Daar valt of staat alles mee. Dat gaat nu onvoldoende geloofwaardig.”

Het gebrek aan geloofwaardigheid is ook voor NRC reden om invoering 2G nu af te wijzen in een hoofdredactioneel commentaar:

De fundamentele vraag dinsdag: heeft het kabinet voldoende gedaan om een verdere escalatie van maatregelen te rechtvaardigen? Het antwoord luidt: nee. Maatregelen permanent uitsluiten is lastig en nooit verstandig. Wellicht is 2G op een gegeven moment onvermijdelijk, als uiterste redmiddel in een uitzonderlijke situatie. In deze fase van de crisis is het echter moeilijk verdedigbaar. Voor zo’n zwaar besluit heeft dit kabinet te weinig krediet opgebouwd.

In een aantal Duitse deelstaten wordt de invoering van 2G-beleid gekoppeld aan de belasting van de zorg. Bij een tevoren vastgestelde bezetting van ziekenhuizen treedt 2G in werking, legt Duitslandweb uit: