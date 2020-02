Christenen woedend over Dirkjan-strip met God

Christelijke AD-lezers zijn ontstemd over twee Dirkjan-strips waarin God figureert. In een van de strips krijgt Dirkjan twee Jehova’s Getuigen aan de deur die vragen of hij de Here God kent. In het volgende plaatje blijkt God met een biertje bij Dirkjan op de bank te zitten (“Het is voor jou”). Het AD schrijft:

Het schoot diverse lezers in het verkeerde keelgat. ,,Waarom moeten christenen op deze wijze op de korrel worden genomen?’’, vraagt Ruurd Heida uit Veenendaal zich af. ,,AD stop alsjeblieft met de cartoons over God. Toon respect voor alle christenen in Nederland.”

Tekenaar Mark Retera is niet van zins zijn excuses aan te bieden voor de grappen, vertelt hij in een AD-video. Als tegemoetkoming aan de gegriefde lezers heeft Retera wel een tekening van zichzelf gemaakt waar hij door de bliksem wordt getroffen.

Screenshot: AD