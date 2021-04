ChristenUnie wil niet verder met Rutte als premier

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) wil niet deelnemen aan een nieuw kabinet als Mark Rutte daar premier van wordt. De leider van de kleinste coalitiepartij doet zijn explosieve uitspraken in een interview met het christelijke Nederlands Dagblad. De stap komt onverwacht omdat de ChristenUnie in de nacht van donderdag tijdens het debat over de notitiecrisis weigerde een motie van wantrouwen tegen Rutte te steunen, net als de andere coalitiegenoten. De partij steunde wel de motie van afkeuring van D66-leider Sigrid Kaag.

Segers zegt dat hij de motie van wantrouwen, die zou betekenen dat Rutte als demissionair premier moet vertrekken, niet steunde omdat hij de politieke chaos niet wilde vergroten middenin de coronacrisis door het kabinet “te onthoofden”. Voor de onderhandelingen over een nieuw kabinet liggen de kaarten anders. “Wij willen niet terug naar business as usual. Daarom hebben we als fractie ook al meteen besloten: wij kunnen geen deel uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat heb ik Rutte intussen ook zelf laten weten.”

Voor Segers staat vast dat Rutte tegen de Kamer heeft gelogen. De premier ontkende eerder dat hij over Omtzigt gesproken had tijdens de onderhandelingen maar nadat de Kamer alle notities opeiste bleek hij dat toch gedaan te hebben. “Er werd hardop gefantaseerd over hoe je een kritisch en vasthoudend Kamerlid weg kunt krijgen,” aldus Segers. Rutte verklaarde vervolgens dat hij zich dat niet meer herinnerde, een vaker door de VVD-leider gebruikte uitvlucht. “Ik kan dat gewoon niet geloven,” zegt Segers. De politicus staat verder overigens bekend om zijn uitstekende geheugen.

De ChristenUnie wil niet alleen af van Rutte zelf maar ook van de politieke cultuur waar hij voor staat waarbij veel uit de openbaarheid wordt gehouden en de controlerende taak van het parlement zoveel mogelijk bemoeilijkt.

“De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd – van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken. Het is van groot belang dat we werken aan een ándere cultuur, en ik geloof niet dat Mark Rutte nog op geloofwaardige wijze beelddrager kan zijn van die omslag. Het is gebleken dat de zittende macht onder zijn leiding niet goed kan omgaan met tegenmacht. Dat weegt voor ons erg zwaar. Wij stemden in het landsbelang tegen de motie van wantrouwen. In datzelfde landsbelang concluderen we dat de ChristenUnie niet opnieuw deel kan uitmaken van een kabinet-Rutte.”

De ChristenUnie is wel bereid weer in een kabinet met de VVD te stappen als Rutte daar geen premier van wordt. Segers noemt hem de “toonaangevende beelddrager van de politieke cultuur van de afgelopen tien jaar”. Die cultuur is doorgeschoten, stelt hij. Hij stoort zich aan het bijbehorende bedrog en de opvatting dat critici uitgeschakeld moeten worden. De taferelen van afgelopen week waren voor hem de laatste druppel.

In een post op Facebook licht Segers zijn besluit verder toe:

Als ChristenUnie stonden we al niet vooraan bij de formatie. We zijn de tiende partij en er zijn vele grotere partijen met een grotere verantwoordelijkheid om daarin het voortouw te nemen. Maar vandaag willen we ook duidelijk maken dat wij als partij geen deel kunnen uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat zeggen we niet lichtvaardig, maar het is een overtuiging die deze week steeds sterker werd en nu tot dit verstrekkende besluit heeft geleid. Ik schreef het al, het is Stille Zaterdag. Een dag van inkeer en bezinning. Dat is wat we allemaal nu nodig hebben. Het vertrouwen tussen politici is geschonden, maar vooral het vertrouwen tussen kiezers en gekozenen is ernstig geschaad. Dat vraagt om reflectie, herstel en nieuwe keuzes. Vandaag proberen wij daar een bijdrage aan te leveren en ook de komende tijd zullen we ons daar met hart en ziel voor blijven inzetten. Want ons werk staat of valt met vertrouwen.

Vandaag is het Stille Zaterdag in een verder intense en bewogen week. De week van het afscheid van de oude fractie met… Geplaatst door Gert-Jan Segers op Vrijdag 2 april 2021

In commentaren wordt het besluit van de ChristenUnie gezien als het einde van Rutte als regeringsleider:

Ja, Wouke, het is voorbij met Mark Rutte. Ik ben er stil en bedroefd van . https://t.co/c15SpTQXNP — frans weisglas (@fransweisglas) April 3, 2021

Segers hard en duidelijk. Ik denk dat er nu twee opties over zijn:

1 Rutte stapt op en laat kabinetsformatie én premierschap aan andere VVD’er.

2 Rutte probeert het toch, formatie loopt stuk, nieuwe verkiezingen. Optie 1 meest logisch. @ndnl https://t.co/zbZLWqo5pW — Xander van der Wulp (@XandervdWulp) April 3, 2021

Zeer eens met argumentatie van @gertjansegers. Gisteren pleitte ik bij @DeNieuweMaanNTR als #CDA-lid voor hetzelfde; het #CDA kan en moet niet meer in een kabinet deelnemen waar ook @markrutte in participeert. Zeker niet na wat er met #Omtzigt is gebeurd en hoe erover gelogen is. https://t.co/m1LF5MKpuv — Dave Ensberg-Kleijkers (@Dave_Ensberg) April 3, 2021