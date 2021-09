CIA wilde Julian Assange ontvoeren, ‘Trump opperde aanslag’

De CIA had in 2017 plannen om Julian Assange te ontvoeren. Ook bespraken hooggeplaatste medewerkers van de geheime dienst en de regering-Trump de mogelijkheid van een aanslag op de Wikileaks-oprichter, meldt Yahoo News.

De Republikeinse CIA-directeur Mike Pompeo wilde wraak nemen op Assange omdat Wikileaks publiceerde over hackgereedschap van de inlichtingendienst: vermoedelijk het grootste lek in de geschiedenis van de CIA. “Wikileaks was een totale obsessie voor Pompeo”, aldus een voormalige medewerker van Trump.

Het is onduidelijk hoe serieus het moordplan was. Volgens een voormalige inlichtingenmedewerker vroeg de top van de CIA om “schetsen” voor het vermoorden van Assange en andere Wikileaks-medewerkers die toegang hadden tot het hackgereedschap. Een ander stelt dat moord nooit serieus werd overwogen binnen de CIA. Donald Trump zou medewerkers alleen hebben gevraagd naar opties voor een aanslag. “Het werd gezien als gestoord en belachelijk”, vertelt een voormalige CIA-medewerker.

Trump zelf ontkent tegenover Yahoo News dat hij ooit zou hebben overwogen om Assange te laten vermoorden. “Dat is helemaal niet waar, het is nooit gebeurd.”

Assange zat op in 2017 al vijf jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. De Australische hacker was daar naartoe gevlucht om uitlevering naar Zweden te voorkomen vanwege twee aangiftes van verkrachting.

In 2019 besloot Ecuador Assange uit de ambassade te zetten. Sindsdien zit de Wikileaks-oprichter vast in het Verenigd Koninkrijk. De Verenigde Staten hebben om zijn uitlevering gevraagd, maar vanwege de slechte gezondheid van Assange werken de Britse autoriteiten daar vooralsnog niet aan mee.