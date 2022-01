Cijfers: Boosters werken, vooral ongevaccineerden belanden op ic

In december en januari zijn er slechts negen coronapatiënten op de intensive care beland die een boosterprik hadden gehaald. Daar tegenover staat dat er in diezelfde periode maar liefst 1.187 ongevaccineerde ic-patiënten bijkwamen. Dat meldt de Volkskrant op basis van nieuwe cijfers van het RIVM. Coronapatiënten op de ic zijn in twee derde van de gevallen niet gevaccineerd.

Van de coronapatiënten op de gewone verpleegafdelingen is zo’n 47 procent gevaccineerd, op de intensive care is dat krap 33 procent. Bij gevaccineerden in het ziekenhuis gaat het in veel gevallen om mensen met onderliggende aandoeningen. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van ongevaccineerde coronapatiënten daalt. Driekwart van hen is jonger dan 70 jaar, op de intensive care is dat zelfs 82 procent. Daartegenover staat dat de gevaccineerde coronapatiënten overwegend 70-plussers zijn: van de in totaal 161 opgenomen coronapatiënten met een boosterprik, was 80 procent ouder dan 70 jaar.