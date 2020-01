CNN geeft audio vrij van ruzie tussen Warren en Sanders

De verhoudingen tussen de twee Democratische presidentskandidaten Elizabeth Warren en Bernie Sanders zijn danig verstoord. Na een tv-debat in Des Moines op dinsdag weigerde Warren de uitgestoken hand van Sanders. Inmiddels heeft CNN de audio vrijgegeven van de woordenwisseling die de twee hadden.

“Ik geloof dat je me zojuist een leugenaar hebt genoemd op televisie”, begint een duidelijk geïrriteerde Warren. “Laten we dit niet nu doen”, reageert Sanders, om daar aan toe te voegen: “Je noemde mij een leugenaar.”

De ruzie is terug te voeren op een gesprek dat Warren en Sanders voerden in 2018. De twee progressieve kandidaten hebben verschillende lezingen van die bijeenkomst: volgens Warren zei Sanders tijdens dat gesprek dat een vrouw in 2020 geen kans maakt op het presidentschap. Sanders ontkent dat.

Tijdens het debat dinsdag in Des Moines verwees Sanders naar een video van meer dan 30 jaar geleden waarin hij al zegt dat een vrouw president kan worden in de VS. Ook wees hij er nog eens op dat Hillary Clinton 3 miljoen stemmen meer had dan Trump en dat een vrouwelijke president dus allesbehalve onmogelijk is.

Warren hield het publiek voor dat een vrouw bij uitstek geschikt is om Trump te verslaan. “Kijk naar de mannen op dit podium”, zei ze. “Samen hebben ze tien verkiezingen verloren. De enige mensen op dit podium die alle verkiezing hebben gewonnen waaraan ze deelnamen, zijn de vrouwen: Amy Klobuchar en ik.”

Volgens Trevor Noah van de Daily Show hebben Sanders en Warren inmiddels wel wat weg van een ruziënd ouder echtpaar.