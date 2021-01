CNN-verslaggever in tranen over coronaleed in Los Angeles

Sara Sidner, een ervaren verslaggever van CNN, hield het niet meer droog toen ze na haar aangrijpende reportage over de situatie in Los Angeles live aanvullend commentaar moest geven. Ze had laten zien hoe families hun dierbaren moeten begraven op parkeerplaatsen, hoe een ziekenhuis waar plaats is voor 131 bedden nu meer dan tweehonderd patiënten verpleegt, het overgrote deel coronapatiënten.

In Los Angeles is inmiddels 1 op de 10 inwoners besmet met het coronavirus. De grootste ravage aan menselijk leed wordt aangericht in de armere wijken van de stad waar burgers leven van Latino-Amerikaanse of Afro-Amerikaanse komaf, waar amper voorzieningen zijn en hele families bij elkaar in huis moeten wonen. Vaak vallen er in zo’n huishouden meerdere doden, vertelt Sidner. Ze smeekt de kijkers alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Geen video? Klik hier.