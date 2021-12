Coach en spelers Anderlecht hele wedstrijd belaagd door racistische Brugge-fans

Met een trieste blik verscheen oud-topvoetballer en tegenwoordig trainer van Anderlecht voor de camera na het gelijkspel tegen Club Brugge. Niet vanwege de uitslag, maar omdat hij en een aantal van zijn spelers heel de wedstrijd lang slachtoffer zijn geweest van racisme vanaf de tribunes van Brugge. ‘Ik wil gewoon naar huis’, zei Kompany die zichtbaar geëmotioneerd zo snel weg wilde.

‘Ik ben gedegouteerd’, sprak Kompany in mooi Vlaams. De eindstand was volgens hem dan ook volstrekt onbelangrijk:

We zijn de hele wedstrijd lang uitgescholden voor ‘bruine apen’ en wat dan ook. Dat zijn dingen waar ik het moeilijk mee heb. Er mag altijd iets ludiek verteld worden, maar we zijn hier met een heleboel mensen die veel gegeven hebben voor dit land. Die komen hier gewoon voetballen. Ik wil niet in een conflict terechtkomen, maar ik voel het nu eenmaal gewoon zo aan. Ik wil gewoon naar huis. Even rusten en tijd doorbrengen met de mensen die belangrijk zijn voor mij.