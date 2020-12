Coca Cola grootste plasticvervuiler ter wereld

Er is geen grotere plasticvervuiler dan Coca Cola. Uit onderzoek van Break Free From Plastic blijkt dat de plastic flesjes van de frisdrankfabrikant in 51 van de 55 onderzochte landen het vaakst opdoken in de natuur. Aan het wereldwijde onderzoek werkten bijna 15.000 vrijwilligers mee die plastic afval verzamelen in parken, op stranden en in rivieren.

Coca Cola is verantwoordelijk voor meer plastic afval dan de nummer 2 en 3, Pepsi en Nestlé, samen. Op plaats vier staat het tot voor kort Nederlandse bedrijf Unilever. “De grote vervuilende bedrijven beweren dat ze hard werken aan oplossingen voor plastic afval, maar in werkelijkheid blijven ze maar doorgaan met de productie van schadelijke plastic verpakkingen die maar een keer worden gebruikt”, zegt Emma Priestland van Break Free From Plastic tegen The Guardian.

In Nederland is het aantal weggegooide plastic flesjes de afgelopen jaren gestegen. Zo waren het er vorig jaar 7 procent meer dan in 2016 en 2017. Op 1 juli volgend jaar voert de overheid daarom statiegeld in op kleine plastic flesjes. De invoering van statiegeld op flesjes werd jarenlang tegengewerkt door de verpakkingsindustrie. Het wachten is nu op statiegeld op blikjes.