Code oranje voor alle landen: alleen nog noodzakelijke reizen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies afgegeven alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Voor alle landen geldt vanaf nu minimaal code oranje vanwege het coronavirus. Alle vakantiereizen worden ten strengste afgeraden.

Wie al in het buitenland is, moet van het ministerie beslissen of hun verblijf daar noodzakelijk is. Zo niet, dan wordt in overleg met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties gekeken wanneer zij terug naar Nederland kunnen. Het ministerie zegt samen met die organisaties op zoek te zijn naar mogelijkheden voor een vervroegde terugkeer.

Het advies van het ministerie volgt op het besluit van EU-regeringsleiders eerder vandaag, om de mogelijkheid tot reizen binnen de Schengenzone te beperken. Het advies geldt alleen voor reizigers, de transportsector kan gewoon naar het buitenland reizen.

