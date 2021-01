Complotdenker probeert covid-patiënt mee te nemen uit ziekenhuis

Een complotdenker heeft afgelopen weekend geprobeerd een bejaarde coronapatiënt mee te nemen uit een Brits ziekenhuis. De samenzweringsgelovige, Tobe Hayden, droeg geen mondkapje en vertelde artsen dat covid-19 niet bestaat.

Familieleden van de gepensioneerde man geloven die leugen. Zij waren meegekomen en drongen er ook op aan de patiënt uit het ziekenhuis te ontslaan. Hayden en de familieleden legden verzoeken om de patiënt met rust te laten en te vertrekken, naast zich neer.

Zij menen ten onrechte dat de man ook prima thuis verzorgd kan worden met vitamine C, D en zink. Op beelden van het incident is te zien hoe een arts uitlegt dat de man nu wordt behandeld met dexamethason en antibiotica, omdat hij door het coronavirus een dubbele longontsteking heeft opgelopen.

Tijdens het bezoek van zijn familie had de man zijn zuurstofmasker niet op. Waarschuwingen van de arts dat zijn leven daardoor gevaar loopt, sloegen de complotdenkers in de wind.

Sinds het begin van de pandemie zijn er 100.000 Britten aan covid-19 overleden.

This is the result of spreading dangerous covid conspiracies btw pic.twitter.com/hQx9rI3pn6

— 🦋midoriya 🦋 (@kemz_1) January 26, 2021