Complotdenker steekt 5G-mast in brand en wil premier ontvoeren en begraven

Een Australische complotdenker die vastzit op verdenking van het in brand steken van een 5G-mast, heeft tegen de politie gezegd dat hij de premier van de staat Victoria Daniel Andrews in zijn achtertuin wilde begraven. Bij een huiszoeking werd een gat in de tuin aangetroffen van zes bij anderhalve meter.

De verdachte, de 44-jarige Nathan Glover, was lid van een Telegram-groep genaamd Hoodlums of Melbourne Special Ops. Daarin gaf hij te kennen een opdracht te willen uitvoeren, maar alleen als hij daarbij iets in brand kon steken. Op de suggestie dat 5G-masten een goed vuur opleveren, antwoordde hij daar alle voorbereidingen al voor te hebben getroffen.

Op camerabeelden is te zien hoe Glover een mengsel van vermoedelijk rode verf en benzine over de kabels onder aan de mast giet. Vervolgens leegt hij een fles brandbare vloeistof in de omliggende bosjes en steekt die aan. Hoewel Glover duidelijk zichtbaar in beeld is en bij een huiszoeking de gebruikte kleding en materialen aangetroffen werden, ontkent hij alle betrokkenheid. Bij zijn arrestatie zei hij dat het gat in de grond bedoeld was om premier Andrews gevangen te zetten.

Glover was op borgtocht vrij, nadat hij in oktober vorig jaar al was aangehouden omdat hij op Facebook had geschreven dat hij Daniel Andrews wilde vangen, arresteren en laten voorkomen voor een kangoeroe-rechtbank. Daar had hij bij geschreven het adres van de premier te hebben, maar dat diens huis te zwaar bewaakt werd. Hij vroeg zijn Facebook-volgers hem te laten weten waar en wanneer Andrews buitenshuis was.

Donderdag verscheen Glover voor de rechter, waar hij zijn eigen verdediging voerde en ontkende iets met de brandstichting te maken te hebben. Ook zei hij geen gevaar voor de samenleving te zijn, maar juist helemaal voor de samenleving te zijn. Volgens Glover is hij het doelwit van een lastercampagne omdat hij zich veelvuldig uitspreekt tegen coronamaatregelen. De kuil voor premier Andres was een grapje, zei Glover die zichzelf een entertainer noemde. De rechter adviseerde Glover zijn gevoel voor humor nog eens ernstig te overdenken en oordeelde dat de man vast blijft zitten tot aan het strafproces in januari.