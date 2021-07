Complotdenkers moeten stoppen met verspreiden pedoverzinsels

Drie complotdenkers die allerhande verzonnen theorieën verspreiden over seksueel misbruik in Bodegraven, moeten daarmee ophouden. Dat heeft de rechtbank Den Haag vrijdag bepaald.

De complotdenkers beweren dat onder meer RIVM-directeur Jaap van Dissel en premier Mark Rutte onderdeel uitmaakten van een satanisch netwerk van pedoseksuelen. De rechtbank heeft de samenzweringsgelovigen nu verboden om nog namen van vermeende daders of slachtoffers te noemen. Ook moeten zij hun eerdere uitingen over Bodegraven van internet verwijderen.

“Het belang om gevrijwaard te blijven van ongefundeerde verdachtmakingen weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting”, oordeelt de rechtbank. Medestanders van de complotdenkers legden de afgelopen maanden bloemen op de begraafplaats van Bodegraven. De burgemeester van de gemeente wordt met de dood bedreigd, en een gepensioneerde huisarts heeft beveiliging nodig.

Vorig jaar werd de bij de zaak betrokken complotdenker Wouter R. al tot negen maanden cel veroordeeld. Elders in het land duiken spandoeken en stickers op waarop wordt gepleit voor zijn vrijlating.

Het is de vraag of de mannen gevolg zullen geven aan de uitspraak. Een van de drie mannen, de voortvluchtige Micha K., is in het verleden ook al veroordeeld voor bedreiging, smaad en valse bommeldingen. Hij schreef ook dat het dagboek van Anne Frank ‘fake’ was en dat er geen gaskamers waren in Auschwitz. Niettemin werd hij vrijgesproken van Holocaust-ontkenning.