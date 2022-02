Complotdenkers vergeten handtekeningen burgerinitiatief in te dienen

Ja, zo zorg je er wel voor dat mensen die de overheid al niet vertrouwen, helemaal afhaken… Een groep complotdenkers haalde tienduizenden handtekeningen op voor een Kamerdebat over Build Back Better en de Great Reset, maar is vergeten die in te dienen. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad, dat navraag deed bij de Kamercommissie die burgerinitiatieven beoordeelt.

Onder meer FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen en voormalig Kamerlid Henk Krol waren bij het burgerinitiatief betrokken. Van Houwelingen was zelfs penningmeester bij de stichting achter het initiatief. De complotdenkers slaagden er wel in om de voor het aanvragen van een Kamerdebat benodigde 40.000 handtekeningen op te halen. Krol is verbaasd dat daar vervolgens niets mee is gedaan.

„Dat meen je niet”, reageert de voormalig parlementariër, als hij hoort dat het burgerinitiatief niet is ingediend. Hij zegt zelf niet tot de initiatiefnemers te behoren. Wel is hij door hen benaderd met de vraag of hij –namens de initiatiefnemers–, als het zover komt, het woord zou willen voeren bij het debat over het Build Back Betterburgerinitiatief. Daartoe was hij bereid. Hij vindt het „jammer” dat het initiatief niet is ingediend.

De website van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief is gewist. Het Twitter-account van het burgerinitiatief onderging enkele dagen geleden een metamorfose. “Dit is m’n zevende account”, twitterde de nieuwe gebruiker.

Volgens het Reformatorisch Dagblad is de nieuwe gebruiker hoogstwaarschijnlijk Jan Bennink, een FVD-aanhanger, corona-ontkenner en allround complotdenker die eerder betrokken was Burgerforum EU. Die club slaagde er acht jaar geleden wel in om een onderwerp – het overdragen van bevoegdheden aan de Europese Unie – op de Kameragenda geplaatst te krijgen. Bennink werd destijds bijgestaan door onder meer Thierry Baudet, Ewald Engelen en Jelle Brandt Corstius.

Bennink raakt zijn Twitter-accounts ongeveer net zo vaak kwijt als coaches bij The Voice of Holland in opspraak komen: hij gaat om de haverklap over de schreef. Inmiddels bestaat ook het account voor het debat over Build Back Better niet meer.

De Great Reset is een voorstel van Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum, om de wereldeconomie na corona te verduurzamen (‘build back better’). Complotdenkers denken dat een duistere elite op deze manier de wereldbevolking wil knechten.

Schwab is volgens de samenzweringsgelovigen een spin in het web, omdat hij jaarlijks kopstukken uit de politiek, media en het bedrijfsleven uitnodigt om te discussiëren in Davos. Tot de genodigden behoorden in het verleden onder meer Donald Trump en Sigrid Kaag. Dat de deelnemers aan het World Economic Forum over tal van zaken van mening verschillen, is in de ogen van complotdenkers vanzelfsprekend geen beletsel om gezamenlijk een nieuwe dictatuur te vestigen.

Waarheidszoekers die hun ogen openen, kunnen nu overigens niet anders dan concluderen dat ook Bennink en Van Houwelingen controlled opposition zijn. Anders hadden ze die handtekeningen wel ingediend.