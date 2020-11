Complottrollen belagen gezin dat drie leden verloor aan Covid-19

Een familie in Wales die in zeer korte tijd drie gezinsleden verloor aan het coronavirus, wordt op sociale media belaagd door trollen die de doodsoorzaak in twijfel trekken. Dat schrijft The Guardian. Volgens de trollen kunnen de drie niet aan covid-19 zijn overleden, omdat het volgens hen niet bestaat.

Eerst overleed moeder Gladys Lewis, 74 jaar oud, op 29 oktober. Een dag later werd haar 44-jarige zoon Dean bewusteloos aangetroffen in zijn huis, de dag daarop overleed hij. Afgelopen maandag stierf zoon Darren, 42 jaar oud, in hetzelfde ziekenhuis waar zijn moeder haar laatste adem uitblies. Alle drie waren voorafgaand positief getest op het coronavirus, wat uiteindelijk ook is aangemerkt als de officiële doodsoorzaak.

Nadat het uitzonderlijke drama van de familie in de media verscheen, begon het lastigvallen. De overgebleven gezinsleden ontvingen reacties, zowel onder de berichten in de media als rechtstreeks, dat er geen sprake geweest kan zijn van het coronavirus. Volstrekt onbekenden op het internet wisten te melden dat er sprake moest zijn van onderliggende oorzaken als overgewicht of hartklachten en zeiden dat de dood van de drie te wijten is aan een slecht dieet en levensstijl.

Het gezin laat weten zo veel mogelijk te proberen de reacties te negeren en hoop te putten uit de vele steun die er ook is. Ze zeggen medelijden te hebben met de trollen en te hopen dat ze niet in hetzelfde schuitje belanden.