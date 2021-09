Componist en verzetsstrijder Mikis Theodorakis overleden

De Griekse componist Mikis Theodorakis, van wie heel de wereld zijn lied Sirtaki kent uit de film Zorba de Griek, is op 96-jarige leeftijd overleden. Theodorakis schreef ook de Mauthausen Cyclus, liederen gebaseerd op gedichten van Iakovos Kambanellis, overlevende van het gelijknamige nazi-concentratiekamp. Liesbeth List zong een Nederlandse vertaling van die liederen en voerde die jarenlang uit op 4 mei in Amsterdam.

Theodorakis schreef de muziek voor tal van films, zoals Serpico, maar zette ook de Canto General, het beroemde gedicht van de Chileense Nobelprijswinnaar Pablo Neruda over de geschiedenis van Latijns-Amerika en het imperialisme, om in een muziekstuk. Het werd in 1974 Athene uitgevoerd voor een uitzinnige menigte nadat de Griekse militaire dictatuur ten val was gebracht.

De in 1925 geboren Theodorakis belandde in de jaren zestig wegens zijn verzetsacties tegen de Griekse dictatuur in een concentratiekamp van de heersende kolonels. Een internationale campagne van onder meer Dmitri Sjostakovitsj, Leonard Bernstein en Harry Belafonte, bewerkstelligde zijn vrijlating in 1970. Hij werd vervolgens uit het land verbannen, keerde na de bevrijding terug en werd zelfs parlementslid.