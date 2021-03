Concert in Tel Aviv alleen toegankelijk voor gevaccineerden

In een stadion in Tel Aviv is vrijdag een concert gehouden dat alleen toegankelijk was voor mensen die zijn ingeënt. Bij de ingang moesten de toeschouwers een certificaat overleggen waaruit blijkt dat ze twee doses van het Pfizer-vaccin hebben gehad, meldt het Franse persbureau AFP.

“Het is echt geweldig”, verklaart een bezoeker tegenover het persbureau. “Ik hoop dat dit het begin is van de periode dat we kunnen terugkeren naar ons echte leven.” Bezoekers moesten in het stadion nog wel een mondkapje dragen. De ongeveer vijfhonderd toeschouwers kregen een optreden van de Israëlische popster Ivri Lider voorgeschoteld.

Vorige maand is Israël begonnen met het versoepelen van de lockdown. Winkelcentra, sportscholen, zwembaden, hotels, bioscopen en musea zijn weer open. Zolang nog niet de hele bevolking is ingeënt blijven er wel beperkingen gelden.

Israël ging in december van start met de vaccinatie van de bevolking. Inmiddels heeft meer dan de helft van de Israëliërs een eerste inenting gehad en 40 procent ook een tweede. De vaccinatiecampagne voor de Palestijnse bevolking loopt daarbij flink achter.