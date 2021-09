‘Conservatieve mannen als Wilders zijn altijd bang voor progressieve vrouwen als Kaag’

Kee & Van Jole keken vanaf het begin naar de Algemene Politieke Beschouwingen om er twee uur later om 12:00 commentaar op te geven bij De Nieuws BV. Kee vertelt over ‘de zieke burn’ van Rob Jetten in de confrontatie met Wilders. Van Jole ziet dat anders. Volgens hem kan Wilders er heel slecht tegen dat Kaag er in geslaagd is hem voorbij te streven in zetelaantal. “En conservatieve mannen zijn altijd bang voor progressieve vrouwen, of ze nu Kaag of Halsema heten.”

Wilders ging ook tekeer tegen ‘de woke dictatuur’. Van Jole constateert dat Wilders op het gebied van LHBTI-onderwerpen de Oost-Europese opvattingen van Poetin en Orban lijkt te importeren.

Opvallend is ook dat Wilders tekeer gaat tegen de coronapas. Van Jole wijst er op dat Wilders vorig jaar ook al beweerde dat “de coronacrisis voorbij was”. Kee legt uit hoe Wilders steeds van standpunt wisselt. “Hij heeft een zwalkende lijn gevolgd in het coronadebat. Eerst was hij voor hele strenge maatregelen dan weer voor loslaten en toen corona weer toenam en de peilingen steun uitspraken voor strenge aanpak dus toen ging hij die kant weer op.”

Tot slot hebben ze nog even tijd over waar het dus echt om gaat bij dit debat: slagen GroenLinks en PvdA er in om de meerderheid achter hun ideeën te krijgen, zoals afschaffing van de verhuurdersheffing?