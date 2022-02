Consumentenbond Bonaire klaagt Nederlandse staat aan om armoede

De consumentenbond van Bonaire (Unkobon) klaagt de Nederlandse staat aan, omdat die niet genoeg doet om de armoede op het Caribische eiland te bestrijden. Het minimumloon op Bonaire is lager dan in Nederland, terwijl het levensonderhoud juist duurder is.

Veel inwoners kunnen daardoor niet rondkomen. “Wij zijn van mening dat de staat zich niet houdt aan de grondwettelijke mensenrechtenverplichtingen, om te zorgen voor hun inwoners”, zegt voorzitter Wietze Koopman in Zembla.

Het leven op Bonaire is duur, omdat het een populaire vakantiebestemming is. Toeristen komen af op het koraalrif rondom het eiland, dat sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland is.

Zembla besteedt donderdagavond aandacht aan de toekomst van het koraal rond Bonaire. Door de klimaatcrisis, vervuiling en toerisme verdwijnt het koraal.

