COP26: Bla bla bla

“Bla bla bla.” Zo is de klimaattop in Glasgow volgens klimaatactivist Greta Thunberg het beste samen te vatten. Ze voegt daar strijdvaardig aan toe dat zij en anderen die geven om de toekomst “nooit zullen opgeven”.

The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah. But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021

De voorzitter van de klimaattop, Alok Sharma, erkent dat de slotverklaring niet is geworden wat hij ervan had gehoopt. Het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad is weliswaar nog in leven, “maar de pols is zwak”, citeert de NOS hem.

In zijn commentaar verwijst Sharma naar het afgezwakte karakter van de verklaring. Onder druk van met name India en China is op het laatste moment een formulering over het stoppen met fossiele brandstoffen herzien. In de slotverklaring staat nu dat er wordt gewerkt aan het ‘verminderen’ van het gebruik van steenkool, en niet aan het ‘uiteindelijk stoppen’ met deze brandstof, zoals het eerder was geformuleerd.

Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese Bossen aan de Wageningen Universiteit en hoofdauteur bij het klimaatpanel IPCC, toont zich tegenover de NOS uiterst kritisch over het resultaat.

Hij vindt dat dat de belangrijkste doelen – de aanscherping van de klimaatdoelen voor 2030 en de financiering voor ontwikkelingslanden – totaal niet zijn bereikt. Nabuurs denkt dat met dit resultaat de 1,5-graden-doelstelling niet meer haalbaar is. (…) “Ik ben blij dat ik niet in Glasgow aanwezig was, anders had ik mij diep geschaamd voor het resultaat.”

Eurocommissaris Frans Timmermans slaat een heel andere toon aan. Hij noemt de uitkomst “historisch”. “Ik ben heel erg tevreden. Dit is meer dan iemand ooit gedacht had”, verklaart hij tegenover RTL Nieuws. “Het feit dat de wereld zich vastlegt op zo’n snelle reductie is ongezien.”