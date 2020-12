Corona-agitator Engel opgepakt wegens overtreden demonstratieverbod

In Hilversum is de oprichter van Viruswaanzin aangehouden nadat een protest tegen de lockdown volgens de politie grimmig werd. Burgemeester Pieter Broertjes had een door Engel en zijn handlangers aangekondigde demonstratie vooraf verboden vanwege het vermoeden dat de deelnemers zich niet aan de geldende maatregelen tegen het virus zouden houden. Volgens de organisatie zou de demonstratie door duizend deelnemers bijgewoond worden. Engel en zijn aanhang van enkele tientallen virusontkenners verzamelden zich niettemin in het centrum van de mediastad.

De demonstranten vertoonden zich onder meer in de buurt van het Mediapark, meldt NH Nieuws.

Zo’n 30 tot 40 demonstraten verzamelden zich vervolgens achter het station waar de groep door de politie gesommeerd werd de plek te verlaten. Een aantal mensen weigerde en er ontstond volgens de politiewoordvoerder een ‘grimmige sfeer’. Daarop zijn tien mensen aangehouden.

De NOS meldt dat ook in andere plaatsen werd geprotesteerd tegen de maatregelen om het virus onder controle te krijgen. In Eindhoven kwamen waar honderden mensen bijeen onder het motto ‘The future is positive’. Onduidelijk is of ze met die titel inderdaad doelden op het almaar stijgende aantal besmettingen. Ook in Maastricht werd gedemonstreerd tegen de volksgezondheidsmaatregelen.

Twitter heeft het account van de virusontkenners opgeschort.

Geen fijne dag voor #viruswaanzin. Eerst de arrestatie van voorman Willem Engel, en nu ook nog eens dit. Je kunt overigens wel gewoon doorklikken naar de content. https://t.co/s7cWMxMuDf pic.twitter.com/TZMrvjpPZd — Doremi (@Virtual_Birding) December 19, 2020

